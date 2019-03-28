В Челябинске дорожники приступили к аварийному ямочному ремонту

Челябинские дорожники приступили к ямочному ремонту. В настоящее время они заделывают только самые опасные аварийные объекты, которые могут стать причиной ДТП или нанести ущерб автомобилям.

Вчера, 27 марта, работы велись на Копейском шоссе, улицам Шагольской, Новомеханической, Куйбышева, Механической, Героев Танкограда, Хлебозаводской и автодороге «Северный Луч».

Как отмечает пресс-служба городской администрации, работы проводятся преимущественно в дневное время, так как ночные температуры пока не позволяют проводить ремонт. Аварийные ямы заделывают с применением литого асфальтобетона.

Основные работы по ремонту дорог, включая фрезерование, начнутся только после полного просыхания дорожного полотна и при устойчивых круглосуточных плюсовых температурах.

Фото пресс-службы городской администрации