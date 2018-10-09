В Челябинске дорожный сезон завершается преображением улицы Блюхера

В Челябинске дорожный сезон 2018 года завершается преображением улицы Блюхера. Ремонт именно этой улицы является последним этапом реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в нынешнем году.

Как сегодня, девятого октября, сообщило официальное сообщество программы ВКонтакте, дорожники закончили укладку асфальтобетона и нанесение современной пластиковой разметки.

Фото из группы «БКД Челябинска» ВКонтакте

«По проекту «Безопасные и качественные дороги» на улице Блюхера отремонтировали участок от Нефтебазовой до Дарвина, а замена дорожного полотна от улицы Курчатова до Салтыкова ведется в рамках муниципального контракта по текущему содержанию. Здесь работы также практические завершены», - отмечают в группе.

Всего на магистрали уже уложено почти 120 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Для ремонта обоих участков используют щебеночно-мастичный асфальтобетон: покрытие устойчиво к образованию колеи и температурным колебаниям, что немаловажно в условиях уральского климата.

Неделю назад сообщалось о работах на участке от улицы Тарасова до Доватора, где были задействованы два укладчика с комплектами катков. В месте проведения работ ограничивали движение транспорта – оно осуществлялось по свободным полосам.

Также дорожники укладывали асфальт на крайних полосах по улице Воровского, на участке от Блюхера до Тарасова. Работы производились ночью, чтобы не пришлось останавливать движение троллейбусов в дневное время.

Кроме того, дорожные службы удаляли изношенное покрытие на Братьев Кашириных, на участке от Косарева до Краснознаменной.

Как отмечают в официальном сообществе проекта «Безопасные и качественные дороги Челябинска», после завершения укладки асфальта на всех объектах поднимают люки колодцев и наносят пластиковую разметку.