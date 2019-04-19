В Челябинске движение на Советской и Пушкина сегодня станет односторонним

В Челябинске сегодня, 19 апреля, движение по улицам Советской и Пушкина станет односторонним. Речь об участках от проспекта Ленина до улицы Труда.

В течение дня будут установлены все необходимые знаки дорожного движения. Ориентировочно дорожные работы завершатся в 16 часов.

Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на изменения в организации движения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, в случае ЧС или вызова к пострадавшим машины экстренных служб смогут беспрепятственно проезжать и при одностороннем движении.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», организация одностороннего движения на вышеуказанных участках дорог является частью комплексной схемы организации дорожного движения, которая рассматривается властями как основа для создания в Челябинске интеллектуальных транспортных систем, так называемого «Умного города».

«Без комплексной схемы ни о каких дальнейших шагах и развитии говорить невозможно. Особо хочу отметить, что созданная схема не является конечной, это как раз тот организм, которые предполагает различного рода изменения с учетом меняющихся условий и требований», - подчеркнул в конце января этого года заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.