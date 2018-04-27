В Челябинске федерация профсоюзов организует митинг на Театральной площади. Ожидается, что в нем примут участие 15 тысяч человек.

В этом году Первомай пройдет под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».

В Челябинской области Первомай пройдет в форме шествий и митингов. Среди лозунгов и требований, с которыми выйдут южноуральцы:

«Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы!», «Достойный труд – безопасный труд!», «Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества!», «В развитии производства – гарантия занятости!», «Все для блага Человека труда, все во имя Человека труда!». Об этом сообщает пресс-служба федерации профсоюзов Челябинской области.

Кроме того, в каждом регионе России профсоюзные активисты выйдут с собственными требованиями, в зависимости от социально-трудовой проблематики.

В Челябинске Федерация профсоюзов области организует митинг на Театральной площади, в котором примут участие более 15 тысяч человек, а по области – более 80 тысяч человек – профсоюзные активисты, представители трудовых коллективов предприятий города и области, рабочая и студенческая молодежь, ветераны и пенсионеры.

В первомайской акции примут участие представители политических партий «Единая Россия», «Союз Труда», общественные движения «Народный фронт «За Россию», «В защиту Человека труда», все, кто поддерживает справедливые лозунги и требования профсоюзов.

Сбор на Театральной площади в 9.30. Начало митинга в 10.00 часов.

После митинга в 11.30 первомайские мероприятия продолжатся в городском саду имени Пушкина, где будет организовано выступление творческих коллективов.