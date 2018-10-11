В Челябинске ГИБДД пометило пешеходов светоотражающими элементами

Сотрудники ГИБДД Челябинска ловили нерадивых пешеходов и раздавали пешим участникам дорожного движения светоотражающиее элементы для одежды.

В Челябинске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Патрули ДПС были выставлены на самых крупных пешеходных переходах. Дорожные стражи порядка выявили более 20 правонарушений, связанных с нарушением правил предоставления преимущества пешеходам, а также нарушением правил дорожного движения самими пешими участниками дорожного движения.

«За 9 месяцев 2018 года на территории города Челябинска зарегистрировано 384 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В 220 случаях пешеходы пострадали в зоне действия пешеходных переходов. В 77 случаях пешеходы сами спровоцировали дорожные происшествия, переходя проезжую часть в неустановленном месте», - сообщил начальник отделения пропаганды ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.

Как отметили в ГИБДД, пешеходы продолжают игнорировать использование в темное время суток световозвращающих элементов на верхней одежде. Это становиться причиной роста ДТП с их участием.

«Использование световозвращающих элементов в одежде позволяет снизить вероятность наезда на пешехода в шесть с половиной раз. У водителя появляется возможность его увидеть за 300-400 метров. Без такого элемента это расстояние составляет всего 50 метров. Поэтому мы призываем использовать их в одежде. Это ваша безопасность», - инспектор отделения пропаганды ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

В рамках мероприятия «Пешеход» сотрудники ГИБДД раздавали челябинцам световозвращающие элементы и рекомендовали их иметь при себе в темное время суток и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.