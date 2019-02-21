В Челябинске готовят «Необыкновенную сказку» для особых детей

В Челябинске прошли театральные пробы в проект «Необыкновенная сказка» инклюзивного клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место». Более 50 юных непрофессиональных артистов заявили о своем желании участвовать в благотворительном спектакле для «особых» детей.

Все ребята приняли участие в кастинге, который, по словам постановщика спектакля Ольги Устиновой, прошел просто замечательно.

«Радует, что мы увидели много желающих стать частью благотворительного спектакля. На кастинге нам всем хотелось как можно больше общаться с участниками, понять ребят, рассмотреть в них уникальные способности. И нам это удалось!», - поделилась Ольга Устинова.

Участники кастинга читали прозу, стихотворения, а также танцевали и пели. Режиссеры давали ребятам различные задания, например, читать детские стихи в разных образах или изображать характерного персонажа. Шел поиск и вокальных талантов, ведь для спектакля будут написаны музыка и песни. Автор спектакля - известный писатель, лауреат «Золотой маски» Константин Рубинский, а за музыкальное оформление взялся екатеринбуржский композитор и директор «Екатеринского оркестра» Евгений Кармазин.

После того как определится состав участников спектакля, начнутся репетиции и мастер-классы. А в июне талантливая челябинская молодежь ждет на премьере семьи с «особыми» детьми и школьников.

Клуб «Наше место» проводит «Необыкновенные сказки» уже третий год подряд при поддержке компаний-партнеров. В этом году «Наше место» вновь приглашает челябинские организации присоединиться к проведению спектакля.