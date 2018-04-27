В Челябинске хотят снести наплавной мост в Металлургическом районе

Жители Металлургического района Челябинска могут остаться без наплавного моста, соединяющего улицу Пети Калмыкова со Свердловским трактом. Оказалось, что сооружение не имеет хозяина, и его могут снести в целях безопасности.

Полупонтонный пешеходный мост на Пети Калмыкова – важная составляющая инфраструктуры района. Он соединяет два берега реки Миасс и является дополнительным способом сократить путь до важного Свердловского тракта. Однако ответственного за его содержание в городе не нашлось. Тогда суд постановил Администрацию города взять его на свой баланс до 1 июня. Однако эта дата все ближе, а никаких шагов со стороны челябинских властей пока не последовало.

«Если у моста не будет хозяина, его придется снести, – констатировал старший госинспектор ГИМС МЧС по Челябинской области Юрий Чернов. – Второй вариант – срочно найти собственника, который взял бы на себя его содержание».

Дело о мосте тянется с февраля 2016 года. Его признали бесхозным уже тогда и направили постановление чиновникам. Однако за два года важный для пешеходов объект так и не нашел собственника. А поскольку документов о его пригодности для эксплуатации нет, он является потенциально опасным. Отсюда и решение о демонтаже моста.