В Челябинске «Источник надежды» ищет у осужденных ВИЧ

В Челябинской области распространению ВИЧ-инфекции в среде осужденных препятствует благотворительный фонд «Источник надежды». Его специалисты традиционно используют один из эффективных способов выявления ВИЧ на ранней стадии - экспресс-тестирование.

В настоящее время «Источник надежды» тестирует на вирус иммунодефицита осужденных, которые состоят на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции в Челябинске и Копейске (акция была начата в сентябре и продолжается до сих пор). На прошлой неделе сотрудники благотворительного фонда проверили на ВИЧ подопечных филиала УИИ по Курчатовскому району. Среди прошедших экспресс-тестирование – челябинец по имени Станислав. Он пришел в инспекцию, чтобы отметиться. Узнав, что за одно может и провериться, охотно согласился.

«Это только мое здоровье! И о нем нужно заботиться!» - считает мужчина.

По словам начальника филиала уголовно-исполнительной системы по Курчатовскому району Челябинска Ольги Араповой, за десять месяцев года экспресс-тестирование на ВИЧ прошли полторы тысячи осужденных. Пятьсот из них входят в группу риска: они осуждены за хранение и распространение наркотиков и многие сами являются наркозависимыми.

«Конечно, люди с ВИЧ-положительным статусом у нас появляются. Мы сразу берем их в оборот. У нас есть социальный работник, психолог, равные консультанты, которые участвуют в процессе сопровождения таких людей в медицинские учреждения. Наша задача - добиться того, чтобы больные лечились и не распространяли вирус дальше, - рассказал координатор программ фонда «Источник надежды» Алексей Тананин. – Люди, состоящие на учете в УИИ, относятся к группе риска. Для них тестирование – уникальная возможность проверить свое здоровье быстро, анонимно и бесплатно».

Массовое экспресс-тестирование в стенах филиалов уголовно-исправительной инфекции - это действительно нужная инициатива, направленная на профилактику ВИЧ. Проект является совместным детищем «Источника надежды», ГУФСИН России по Челябинской области и проводится при поддержке регионального минздрава.

«Результаты тестов становятся известны уже через десять минут, это очень удобно. Кроме того, что берут кровь на анализ, сотрудники фонда «Источник надежды» беседуют с осужденными на тему ВИЧ. Приезжают специалисты благотворительной организации и в колонии Южного Урала, где проводят консультации и с сотрудниками исправительных учреждений, и с людьми, отбывающими наказание», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Ольга Емельянова.

В эту субботу, первого декабря, Челябинская область вместе со всей Россией и другими государствами отметит Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддверии важной даты врачи-инфекционисты со всего Южного Урала приняли участие в круглом столе, посвященном профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Общественной палате Челябинской области, выступившей инициатором этой встречи, на сегодняшний день выявляемость ВИЧ на ранней стадии составляет в нашем регионе 75 процентов. По мнению специалистов, это очень хорошая цифра.

Заместитель председателя ОПЧО Марина Москвичева подчеркнула: общественные организации оказывают врачам неоценимую помощь в этой работе.

«Без НКО получить доступ к большинству групп риск для медиков невозможно. Именно общественники делают то, чего невозможно добиться никакими законами. Они находят способы достучаться до людей: сделать так, чтобы они не боялись пройти тест, узнать свой ВИЧ-статус и начать лечение. А также рассказывают о мерах профилактики, объясняют, что такое ДКП (доконтактная профилактика, одобренная Всемирной организацией здравоохранения и используемая во многих странах)», - подчеркнула Марина Москвичева.

Для России ДКП - относительно новый способ профилактики ВИЧ, он подразумевает прием лекарственных (антиретровирусных) средств с целью снижения рисков передачи смертельно опасной инфекции. ДКП назначают здоровым людям из «уязвимых групп» для того, чтобы при встрече с вирусом иммунодефицита их организм имел защиту от него.