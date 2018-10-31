В Челябинске компания «Интерсвязь» заручилась поддержкой ученых из ЮУрГУ

Крупнейшая IT-компания Уральского федерального округа и Южно-Уральский государственный университет во время проведения специализированной научно-практической конференции подписали соглашение о намерениях в сотрудничестве. Согласно подписанному документу, стороны объединят усилия для реализации проекта «Умный город Челябинск».

Руководство челябинской компании давно поняло, что для дальнейшего развития и внедрения высоких технологий на благо Челябинска и других территорий, перед сотрудниками «Интерсвязи» встал вопрос о наращивании научного потенциала. Для демонстрации возможностей взаимовыгодного сотрудничества была организована специальная научно-практическая конференция.

На научном симпозиуме разработчики представили высшему преподавательскому составу и аспирантам ЮУрГУ ряд уже реализованных или разрабатываемых инициатив в сферах ЖКХ, мониторинга состояния окружающей среды, компьютерного зрения и машинного обучения. После конференции состоялось подписание соглашения о намерениях для расширения научного обоснования наработок концепции «Умный город Челябинск» и улучшения дальнейших перспектив технологического развития.

«Для нашего университета это соглашение носит стратегический характер, поскольку все проекты, которые рассматривались сегодня в рамках конференции, так или иначе связаны с Интернетом вещей, - рассказал проректор по научной работе ЮУрГУ Александр Дьяконов. - Это сфера, которая сейчас активно разрабатывается нашим вузом. Кроме того, мы тем самым развиваем научный потенциал и проектное образование наших студентов. В каждом из представленных проектов смогут принять участие от 10 до 20 студентов, то есть в общей сложности более 100 человек».

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе IT-компании, председатель совета директоров компании с удовольствием и уверенностью поддержал соглашение о совместной работе.

«Самое главное, что у нашей компании и ЮУрГУ есть огромное желание двигаться вперёд, развивая технологии. Нам не хватает фундаментальных знаний в некоторых отраслях, которыми обладает вуз, - отметил Леонид Вахрамеев. - И если мы будем развивать наши проекты вместе, то вместе с нами будет двигаться вперёд весь город и регион».