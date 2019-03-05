В Челябинске малоимущих лишат просрочки

Южноуральские пенсионеры могут остаться без бесплатной просрочки. Управление Россельхознадзора по Челябинской области рекомендует руководителям торговых сетей усилить контроль за утилизацией пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Выбрасывать в мусор просроченные продукты запрещено Техническим регламентом Таможенного союза, принятым еще в 2011 году.

Такое напоминание региональный Россельхознадзор решил сделать в свете появляющихся в последнее время публикаций о том, что пенсионеры роются на помойках, куда сетевые магазины выбрасывают просрочку, и уносят продукты домой. Пенсия у пожилых людей слишком мала, чтобы ее хватало на еду.

Тем временем управление Россельхознадзора напоминает: некачественная пищевая продукция или пищевая продукция с истекшим сроком годности до момента утилизации должна направляться на хранение, условия осуществления которого исключают возможность несанкционированного доступа к ней, и подлежит учету.

Вынос пищевой продукции с истекшим сроком годности в места общей доступности - это статьи 10.8 и 14.43 КоАП РФ. Виновным грозит внушительный штраф - до 700 тысяч рублей.

«К нам также поступают обращения граждан о случаях обнаружения пищевой продукции с истекшим сроком годности в мусорных баках. Мы напоминаем, что вынос пищевой продукции с истекшим сроком годности в мусорные баки является нарушением пункта третьего статьи 18 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», который утвержден решением Комиссии Таможенного союза от девятого декабря 2011 года № 880», - отмечает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.