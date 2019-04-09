В Челябинске медики патронируют новорожденных, не выходя из кабинета

В детской поликлинике № 8 Челябинска открылся кабинет телемедицины. Теперь у медицинской сестры нет необходимости посещать ребенка лично, патронаж новорожденных можно вести прямо из здания лечебного учреждения.

«Первой процедурой, используемой в этом кабинете, стал сестринский послеродовой патронаж. Первый прием после рождения ребенка медицинская сестра проводит на дому очно. Если законные представители пациента согласны и подписывают добровольное информированное согласие, то последующие процедуры патронажа происходят с использованием видеоконференции в Viber», - рассказал главный врач ДГКП № 8 Антон Рыжий.

Идея введения кабинета телемедицинских технологий по принципу пациент-врач появилась еще в прошлом году. Сотрудники поликлиники выезжали на тематические конференции для получения теоретического и практического опыта. Решающим и заключительным этапом стало посещение мероприятия «Телемедфорум» Фонда «Сколково» в начале 2019 года.

С помощью видеоконференцсвязи медицинская сестра может узнать об общем состоянии ребенка, особенностях его питания, дать совет молодой маме по уходу, режиму сна и бодрствования, особенностях развития.

«Такой способ наблюдения не отменяет визитов педиатра к новорожденному. В случае, если состояние ребенка вызывает какие-то опасения у мамы или медсестры, сразу же оформляется вызов врача на дом. При этом нет необходимости звонить в поликлинику, это сразу сделают через программу в режиме онлайн. Здесь же, в системе, хранятся и электронные медкарты, поэтому сразу после общения с пациентом медсестра оперативно может внести в них все данные по приему», - сообщил Антон Рыжий.

Данная услуга оказалась очень востребованной у населения, прикрепленного к поликлинике, медперсонал также положительно оценил новшество. В настоящее время более 90 процента патронажей первого месяца жизни проводятся с использованием Viber. В перспективах у учреждения расширение возможностей кабинета видеосвязи: в ближайшее время планируется ввести такие патронажи для детей до одного года, а также наладить онлайн-консультации с узкими специалистами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото с сайта городской администрации