В Челябинске могут создать еще один райотдел полиции или даже новый район города

ГУ МВД России по Челябинской области предлагает создать еще один, девятый, райотдел полиции в региональном центре.

Соответствующее предложение озвучил временно исполняющий обязанности руководителя ГУ МВД России по Челябинской области - начальник полиции полковник полиции Сергей Богдановский, выступая с докладом перед депутатами Законодательного собрания региона.

Полицейский главк предлагает создать новый райотдел для части Центрального и Курчатовского районов. Как уточнил Сергей Богдановский, на сегодня в северо-западном районе города идет активное строительство и растет число жителей. В частности, в Центральный район включается еще и отдаленный, густонаселенный район Парковый. Курчатовский район также перенаселен.

Вице-спикер Анатолий Брагин добавил, что на сегодня Челябинская область входит в первую пятерку регионов Российской Федерации с высокой криминальной активностью. В таких условиях для соблюдения порядка необходимо увеличить количество пунктов полиции и число сотрудников, считают в полицейском главке. Предлагается создать Северо-западный райотдел полиции. Это предоставит жителям отдаленных микрорайонов удобство для обращения в органы полиции.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш отметил важность прозвучавшей законодательной инициативы. Спикер оценил это предложение более широко – не просто создать новый райотдел, а организовать новый район в Челябинске. Тогда, по его словам, в этом случае придется провести реструктуризацию органов районной власти (создание еще одного), что повлечет за собой увеличение численности.

Владимир Мякуш предложил комитету ЗСО, Челябинской городской Думе и администрации Челябинска оценить предложенную инициативу и представить свои выводы.