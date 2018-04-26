В Челябинске мотовзвод ГИБДД приступил к службе. Инспекторы ДПС будут ежедневно нести службу на центральных магистралях города.

В этом году мотосезон официально еще не открыт, но многие любители двухколесной техники уже передвигаются на мотоциклах.

С начала года в Челябинске зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототранспортных средств, 2 человека получили травмы.

В целях профилактики ДТП с участием мотоциклов, скутеров и мопедов на дорогах города Челябинска с 26 апреля возобновляет свою работу мотовзвод Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску.

«В ГИБДД Челябинска имеется 8 специализированных мотоциклов, оснащённых всем необходимым для работы по надзору за дорожным движением. Техника имеет не только специальную окраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством, но и оборудованы современными средствами спутниковой связи и позиционирования. Так же на мотоциклах смонтировано оборудование для фото-видефиксации правонарушений, а имеющаяся аптечка позволяет оказать первую доврачебную помощь пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в региональном полицейском главке.

Мотовзвод ГИБДД Челябинска отличается мобильностью и оперативностью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, а также к местам возникновения заторовых ситуаций с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий.

Мотовзвод ДПС показал свою эффективность в выявлении и пресечении нарушений правил дорожного движения.

В прошлом году инспекторами мотовзвода выявлены сотни нарушений ПДД, в том числе и водителями мототранспорта, от управления транспортными средствами отстранены десятки водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Инспекторы мотовзвода принимают участие в акциях по профилактике аварийности и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.