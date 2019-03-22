В Челябинске может появиться сквер имени Петра Столыпина

В Калининском районе Челябинске может появиться сквер имени Петра Столыпина - государственного деятеля Российской империи начала XX века, министра внутренних дел и председателя Совета министров, члена государственного совета России.

Возможность дать новому скверу имя Столыпина обсуждалась сегодня, 22 марта, на заседании думской комиссии по местному самоуправлению. Окончательно вопрос будет решен на заседании челябинской городской думы.

Как напоминает начальник отдела пресс-службы гордумы Лариса Окунева, в ноябре 2017 года в Челябинске, возле концертного зала «Родина», был торжественно открыт памятник российскому реформатору. Потом прилегающую территорию благоустроили - установили скамейки, оборудовали набережную, смонтировали наружное освещение.

В российской истории Петр Столыпин известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель. Он принял целый ряд законопроектов, вошедших в историю, как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Столыпин дважды бывал в Челябинске, осмотрел переселенческий пункт, холерное отделение городской больницы и совершил богослужение в Христорождественском соборе.