В Челябинске может возродиться советская традиция по сбору макулатуры

В Челябинске может возродиться советская традиция по сборку макулатуры. Общественники из экологического движения «Сделаем» уже обратились в минэкологии региона с инициативой создания проекта «Целлюлоза».

Как рассказали агентству в пресс-службе министерства, проект предусматривает системный сбор макулатуры через специальные контейнеры в местах, где обычно накапливается большое количество бумаги (это офисы, кабинеты, жилые подъезды).

«Мы решили запустить проект с целью создания городской системы по сбору макулатуры в рамках долгосрочной программы внедрения раздельного сбора отходов. Причем мы не просто хотим собирать бумагу и сдавать ее на переработку, а еще и приносить пользу нашему городу, высаживая деревья. По самым скромным подсчетам, Челябинску не хватает миллиона дополнительных зеленых насаждений. Мы посчитали, что для посадки деревьев необходимо собрать сто тысяч тонн макулатуры - это чуть больше годового объема, поступающего на свалку. Теперь челябинцы смогут выбирать, что им пополнять своей бумагой - объемы свалки или зеленый фонд города», - подчеркнул руководитель движения «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин.

Министерство экологии Челябинской области поддерживает «Целлюлозу» и готово присоединиться к сбору макулатуры, а также призывает всех желающих, особенно работников офисной сферы, присоединиться к проекту и внести свой вклад в сохранении зеленых насаждений.

«Областное правительство и минэкологии региона поддерживают пропаганду раздельного сбора мусора, внедрение новых проектов и идей с целью экологического просвещения населения Челябинской области. Губернатор выступил с инициативой о проведении всех субботников с раздельным сбором отходов. В Челябинске уже со следующего года начнут появляться контейнеры двух типов - для вторичного сырья и для общих отходов», - отметил советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Фото предоставлено минэкологии региона