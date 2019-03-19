В Челябинске мусор из «наноурн» вывозят иномарки-мусоровозы

Мусор из «наноурн», установленных в Советском районе Челябинска, вывозят на автомобилях «Мазда СХ-7». На обычных мусоровозах это уже стало не престижным.

Об очередной «креативной» идеи местной власти написал в своем блоге политолог Подопригора. К так называемым «наноурнам» на иномарке подъезжает девушка, складывает заполненные мусорные мешки в багажник и на их место вешает новые.

«Власти Челябинска настолько суровы, что придуманные местными чиновниками «наноурны» (они же – «презервативы Елистратова», по фамилии мэра) опорожняют и меняют теперь на улицах города специальные санитарные команды на автомобилях «Мазда СХ-7». Вывоз мусора на импортных кроссоверах, видимо, обойдется горожанам недешево, но креатив нынче особенно в цене. Ожидается, что челябинские чиновники на днях начнут снег «Мерседесами» из города вывозить, ведь грузовиками как-то дешево получается, да и мало их здесь, а у компании-оператора «Южуралмост» в регионе совсем другие задачи. Иномарки-мусоровозы и урны-презервативы органично дополнили «красные труселя» в перечне культурных символов столицы Южного Урала», - пишет Александр Подопригора.

Политолог также предположил, что челябинские чиновники на днях и снег начнут на «Мерседесах» вывозить. Ведь грузовиками-то как-то дешево получится.

«Да и мало их здесь, а у компании-оператора «Южуралмост» в регионе совсем другие задачи. Иномарки-мусоровозы и урны-презервативы органично дополнили «красные труселя» в перечне культурных символов столицы Южного Урала», - пишет Александр Подопригора.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», урны нового типа в Челябинске появились в ноябре прошлого года. Установлены они на 22-х центральных улицах района, преимущественно - на гостевых маршрутах, где расположены 450 организаций, осуществляющих самые разные виды деятельности (общая протяженность участка с урнами нового типа - 24 километра).

Мешки повышенной плотности, которые крепятся к кольцу с помощью специальных зажимов, челябинцы уже успели вдоволь обсмеять в Интернете. В социальной сети то и дело появляются фотографии, которые свидетельствуют, что новые урны не всегда выдерживают "мусорного" напора. Да и меткое сравнение с предметом совсем иного свойства нередко всплывает в памяти при виде болтающегося на ветру мешка.

В администрации Советского района прокомментировать ситуацию затруднились.

Фото из блога Александра Подопригоры