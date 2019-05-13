В Челябинске на 64-м маршруте начали работать МАЗы на природном газе

Челябинск продолжает тестировать новые автобусы, работающие на сжиженном природном газе. Об этом сегодня, 13-го мая, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщил директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

По его словам, с начала мая на предприятии проходят обкатку три автобуса, использующие в качестве моторного топлива СПГ: два МАЗа большого и среднего класса и один автобус большого класса, произведенный на заводе в Московской области. Все единицы пассажирского транспорта работают, как было заранее оговорено, на 64-м маршруте. Заправляются через передвижные заправки.

«Соберем мнения водителей, жителей для того, чтобы ближе к лету определиться по той модели, которую будем приобретать», - рассказал после аппаратного совещания глава Челябинска Владимир Елистратов.

Он сообщил, что в этом году город планирует приобрести около 60-ти автобусов, подчеркнув, что вид топлива - не принципиальный вопрос.

«Необязательно, что все автобусы в итоге будут работать на сжиженном газе. Мы же по всем параметрам делаем оценку. Смотрим, чтобы транспорт соответствовал всем требуемым характеристикам, в том числе это ремонтоспособность, наличие необходимой автозаправочной сети. В итоге нами будет найдено оптимальное количество соотношений разного вида автобусов», - заявил Владимир Елистратов.

Напомним, в настоящее время в Челябинске проходит объявленный министерством экологии региона конкурс «Хочу раскрасить экоавтобус». Горожан приглашают к разработке дизайн-макета для новых единиц общественного транспорта, работающих на СПГ.