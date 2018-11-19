В Челябинске на Аллее Славы потушили Вечный огонь

В понедельник, 19 ноября, в связи с профилактическими работами на мемориале «Вечный огонь» ранним утром перекрыли газ.

В профилактических работах по чистке газовой горелки принимали участие члены строительного отряда Союза призывников России «Военстрой» и сотрудники челябинского Горгаза.

Огонь затушили в 09.45 по местному времени сотрудники газовой службы. Предварительно зажгли горелку в знак того, что пламя от Вечного огня не потухнет совсем. Как только звезда остыла, волонтеры строительного отряда приступили к чистке символа Великой Победы.

«Такие работы мы с волонтерами проводим два раза в год – перед праздником Победы и с наступлением холодов, - прокомментировал ситуацию председатель Союза призывников России Марсель Хазиев. – Совместно с работниками газовой службы будущие призывники и те парни, кто уже отдал долг Родине, проведут работы по очистке звезды и сопла от копоти».

Символично то, что именно парни, идущие служить в армию, принимают участие в таком знаковом мероприятии. Ведь совсем скоро каждому из них придется чистить солдатскую бляху на ремне. Именно такую звезду, которую они привели в порядок в наступивший понедельник, они будут носит на своей военной форме целых 365 дней.

На профилактические работы на мемориале Вечный Огонь ушло чуть больше часа. После всех проверок сотрудники челябинской газовой компании вновь включили пламя на Аллее Славы. Теперь через полгода челябинские волонтеры из строительного отряда «Военстрой» вернутся к памятнику, чтобы подготовить его к празднованию Дня Победы.