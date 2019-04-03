В Челябинске на федеральные средства отремонтируют 21 дорожный объект

В Челябинской области в 2019 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние будут приведены участки на 14-ти региональный и межмуниципальных автодорогах.

Помимо объектов ремонта, в рамках национального проекта в этом году пройдет третий этап реконструкции областной автодороги Аргаяш-Кулуево- Марксист-Альмеева. Также дорожники планируют провести капитальный ремонт на автодорогах Верхний Уфалей-граница Свердловской области и Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана.

Как сообщает группа «Дороги Челябинской области» ВКонтакте, в столице Южного Урала благодаря федеральной программе отремонтируют 21 объект, среди которых участки улиц Доватора, Худякова, Сони Кривой, Дзержинского, Северный луч.

В Магнитогорске в рамках нацпроекта в порядок приведут 11 объектов. Это участки востребованных улиц – таких, как проспекты Ленина и Карла Маркса, улицы Советская, Гагарина, Уральская.

В целом по стране в 2019 году благодаря «Безопасным и качественным автомобильным дорогам» в порядок приведут более 226-ти тысяч километров региональных трасс.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске до 24-го апреля проводится публичный опрос на тему дорожного ремонта. Горожанам предлагают выбрать улицу, ремонта которой они ждут больше всего (всего предложено десять вариантов).

Среди предлагаемых улиц - Дарвина (строительство транспортной развязки + реконструкция улицы и перекрестка); Новоградский проспект (от проспекта Героя России Евгения Родионова до границы города); Доватора (от Воровского до Степана Разина) и Худякова (от Воровского до Университетской Набережной); Чичерина (от Университетской Набережной до Салавата Юлаева); Хлебозаводская (от Морской до ул. Северный луч) и Северный луч (от Хлебозаводской до Свердловского тракта и от Героев Танкограда до Хлебозаводской); Коммуны (от переулка Институтский 2-й до III Интернационала); Сони Кривой (от Лесопарковой до Воровского); Энгельса (от Курчатова до Худякова) и Курчатова (от Энгельса до Воровского); Дзержинского (от Отечественной до Гагарина); Свободы (от проспекта Ленина до Российской).

В тройке лидеров – Дарвина, Сони Кривой и Доватора.