В Челябинске на карантин по пневмонии закрыты две школы, не учатся 14 классов

В Челябинске по предписанию регионального Роспотребнадзора на карантин по пневмонии закрыты уже две школы: 81-я - в Ленинском районе и 108-я - в Тракторозаводском.

Школу №108 закрыли с 20 ноября по 30 ноября включительно, №81 – с 22 ноября по второе декабря. Кроме того, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ не учатся в настоящее время ученики 14-ти классов в разных школах Челябинска.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в комитете по делам образования города, отдельных классы в образовательных учреждениях закрываются, если острыми респираторными вирусными инфекциями единовременно заболели и не посещают занятия более 20-ти процентов учеников в классе.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», непростая ситуация с пневмонией сложилась также и в Магнитогорске.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала этого года в Челябинской области произошел рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Было зарегистрировано 488 случаев на сто тысяч населения. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 16 процентов, среднемноголетнего уровня - на 14 процентов.

В 2018-м году рост заболеваемости произошел и среди взрослых южноуральцев (на 12 процентов), и среди детей (на 24 процента).

Роспотребнадзор призывает жителей Челябинской области избегать контакта с больными людьми, у которых имеются симптомы ОРВИ, например насморк, кашель, чихание.

«Уважаемые родители! Если ваш ребенок посещает образовательную организацию и у него появились признаки острой респираторной инфекции, не отправляйте его в детский коллектив! Любой заболевший может явиться источником инфекции для других!» - подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре.