В Челябинске на перекрестках дополнительно установят мигающие светофоры

В Челябинске с целью организации безопасного дорожного движения в соответствие приведут ряд перекрестков – в течение 2019-го и 2020-го годов будут дополнительно установлены мигающие светофоры Т.7, а также установлены ограждения и дорожные знаки.

В этом году планируется обустройство пяти светофорных объектов. Они появятся на перекрестках Меридиан-Потемкино, проспект Победы-Тепличная, Татищева-Героя России Родионова, Меридиан-остановка «Реабилитационный центр» и на транспортной развязке на Российской. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Ирина Степанова.

По ее словам, в 2020-м году в столице Южного Урала появятся еще четыре умных светофорных объекта. Они будут подмигивать автомобилистам и пешеходам на перекрестках улиц Краснознаменная-Островского; Северный луч-Героев Танкограда; Механическая-Артиллерийская; Молодогвардейцев, 2 (остановка «Автобусный парк»).

В течение двух дет на проведение этих видов работ (в рамках программы развития улично-дорожной сети Челябинска) предусмотрено выделение 540 миллионов рублей.