В Челябинске на подиум выйдут Елена Коузова и Наталья Малышкина

В Челябинске завтра, 26 марта, пройдет юбилейный, двадцатый, фестиваль моды «Платье города».

Праздник красоты состоится в 18 часов 30 минут в театре оперы и балета имени Глинки. Он будет посвящен 30-летию деятельности имидж-клуба «Светлана».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по делам молодежи городской администрации, на фестивале свои конкурсные работы представят модельеры Челябинска и области. В финале зрители увидят коллекции и профессиональных дизайнеров, в числе которых Наталья Кальмухаметова (Челябинск), Надежда Соболева (Сатка), Никита Баранов (Екатеринбург). Специальный гость мероприятия - член Ассоциации Высокой Моды и прет-а-порте России (2006), создатель бренда Sergey Sysoev (1996, 2010) Сергей Сысоев.

Традиционно в рамках фестиваля состоится VIP-дефиле, в котором примут участие известные жители южноуральской столицы. Так, челябинцы увидят демонстрацию моделей одежды в исполнении первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, полуфиналистки шоу «Голос» Елены Максимовой, руководителя службы радиовещания ГТРК «Южный Урал» Натальи Малышкиной.