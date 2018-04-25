В Челябинске началась «охота» на бомжей. За первый день рейда в отдел полиции доставлено 70 лиц без определенного места жительства.

Сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж»

В рамках мероприятия в районные отделы полиции доставлено уже более 70 граждан.

«С целью предупреждения фактов бродяжничества, раскрытия преступлений и оказания содействия по обеспечению социальной защиты лицам без определенного места жительства сотрудниками полиции 25 апреля 2018 года на территории города Челябинска проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинска.

В рамках мероприятия сотрудниками полиции организована работа по доставлению граждан данной категории в районные отделы полиции для проведения профилактической работы.

В настоящее время в отделы полиции доставлено более 70 граждан, не имеющих определенного места жительства.

Всех доставленных дактилоскопируют и поставят на специализированные учеты МВД, также все лица категории «БОМЖ» будут проверены по спискам без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступлений.

С целью социализации доставляемые лица на добровольной основе могут быть помещены в социальные реабилитационные центры.

Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.