В Челябинске началась «охота» на бомжей
В Челябинске началась «охота» на бомжей. За первый день рейда в отдел полиции доставлено 70 лиц без определенного места жительства.
Сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж»
В рамках мероприятия в районные отделы полиции доставлено уже более 70 граждан.
«С целью предупреждения фактов бродяжничества, раскрытия преступлений и оказания содействия по обеспечению социальной защиты лицам без определенного места жительства сотрудниками полиции 25 апреля 2018 года на территории города Челябинска проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинска.
В рамках мероприятия сотрудниками полиции организована работа по доставлению граждан данной категории в районные отделы полиции для проведения профилактической работы.
В настоящее время в отделы полиции доставлено более 70 граждан, не имеющих определенного места жительства.
Всех доставленных дактилоскопируют и поставят на специализированные учеты МВД, также все лица категории «БОМЖ» будут проверены по спискам без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступлений.
С целью социализации доставляемые лица на добровольной основе могут быть помещены в социальные реабилитационные центры.
Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.