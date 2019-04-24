В Челябинске начался ремонт подземных переходов на площади Революции

В Челябинске сегодня, 24 апреля, начался долгожданный ремонт обоих подземных переходов на площади Революции, которые давно снискали сомнительную славу мрачного и небезопасного подземелья. Работы планируется завершить до конца августа этого года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, спустившись в переход в ходе своей первой ознакомительной поездки по столице Южного Урале 25-го марта, ужаснулся увиденному и назвал подземелье прошлым веком. Глава региона потом сказал, что городским властям должно быть стыдно за такой переход.

Месяцем ранее, в феврале, плачевное состояние переходов на площади Революции обсуждали депутаты челябинской городской думы. Они посетовали, что люди там падают и расшибают головы и что весь этот подземный ужас увидят участники саммитов ШОС и БРИКС (если переходы не приведут в надлежащее состоянии).

Начальник управления культуры Челябинска Элеонора Халикова на февральском заседании думы сообщила, что переходы обязательно отремонтируют. Она рассказала депутатам, что в конце 2018-го года была разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. По словам Элеоноры Халиковой, на ремонт многострадальных переходов были выделены денежные средства в размере десяти миллионов рублей. В январе этого года прошел аукцион, был определен подрядчик. Для того чтобы приступить к работам, нужно было дождаться подходящей температуры. И вот время пришло.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, ремонтом подземного перехода будет заниматься ООО ТСК «Специнвест», а выполнением работ по изготовлению и установке устройств для маломобильных групп населения займется ООО «Учебно-производственный многофункциональный социально-реабилитационный центр обслуживания населения «Добродей». Сумма контрактов по результатам конкурсных процедур составила чуть более восьми миллионов рублей.

Ремонт будет вестись в обоих переходах: на пересечении проспекта Ленина, улиц Воровского и Кирова и на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Ступени отремонтируют на выходах к Кировке, Арбитражному суду и к дому №54 на проспекте Ленина из обоих переходов.