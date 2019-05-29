В Челябинске начинают работу поликлиники «под открытым небом»

В Челябинске в предстоящие две недели, с 31-го мая по 12-е июля, во всех семи районах пройдут Дни здоровья - специалисты городских больниц и поликлиник «под открытым небом» будут давать челябинцам советы по здоровому образу жизни.

Кроме того, гости интерактивных зон смогут поучаствовать в праздничных представлениях и спортивных соревнованиях.

Первая площадка откроется в преддверии Дня защиты детей, 31-го мая, на территории Курчатовского района. Специалисты будут ждать горожан с 12-ти до 14-ти часов в сквере по улице Молодогвардейцев.

Следующая площадка здоровья начнет свою работу первого июня в Тракторозаводском районе. Медики соберутся в Саду Победы (улица Героев Танкограда, 79) в десять утра и будут вести прием населения до часа дня.

Третьего июня День здоровья придет в Советский район, на Кировку. Получить рекомендации специалистов горожане и гости города смогут в период с 11-ти утра до двух часов дня.

Четвертого июня интерактивная зона заработает в Калининском районе (с десяти утра до полудня). Место проведения - площадь перед районной администрацией (улица Кирова, 10).

В Ленинском районе шестого июня, с 13-ти до 16-ти часов, в поликлинику «под открытым небом» превратится Семейный сквер на улице Энергетиков, 21-Б.

В Металлургическом районе 12-го июня, с десяти утра до трех дня, специалисты городских учреждений здравоохранения будут консультировать населения в сквере по улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Наполнение зон в различных районах будет отличаться, поэтому челябинцы могут принимать участие в работе всех семи площадок.

«Наши специалисты будут напоминать гостям о необходимости своевременного обращения в медицинские организации, в том числе с профилактической целью», - рассказал главный специалист по медицинской профилактике городского управления здравоохранения Дмитрий Прокопьев.