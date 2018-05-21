В Челябинске начнут готовить врачей будущего. Набор на факультет фундаментальной медицины начнется летом этого года в Челябинском государственном университете.

Специальности «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика» и «Медицинская кибернетика», которым будут обучать студентов данного факультета ЧелГУ, ранее никогда не были представлены в Челябинской области и считаются элитными направлениями подготовки.

Сегодня профессии «Врач-биохимик», «Врач-биофизик» и «Врач-кибернетик» входят в топ самых востребованных и дают широкие возможности при трудоустройстве в ведущих клиниках, диагностических центрах и лабораториях, фармацевтических компаниях.

«Мы будем готовить врачей будущего, которые работают на стыке нескольких дисциплин и вписываются в два важных тренда медицины: биотехнологий и автоматизации, - поясняет ректор ЧелГУ Диана Циринг. - Они используют сложнейшее оборудование для высокоточной диагностики и прогнозирования заболеваний, разрабатывают биоматериалы и киберпротезы. Таких специалистов в России готовят немногим более десяти вузов. В этом смысле Челябинская область получит большое преимущество: мы сможем поставлять уникальные кадры по всей стране и за рубеж».

Открытие медицинских специальностей в классическом университете – это свидетельство его высокого научного уровня. Медицинское направление в ЧелГУ развивается много лет. Вуз успешно сотрудничает с крупнейшими учреждениями медико-биологического профиля, его ученые проводят актуальные исследования в области генетики, геронтологии, микробиологии, гистологии, радиационной медицины и пр.

Как напоминает пресс-служба ЧелГУ, на базе университета более двадцати лет действует межвузовский медико-физический центр, специалисты которого занимаются разработкой лазерных технологий.