В Челябинске начнут отключать горячую воду: график отключений

В Челябинске начнут отключать горячую воду. На первом этапе под отключение попадут шесть опрессовочных участков.

По окончании текущего отопительного сезона, с 15 мая в Челябинске начинаются плановые гидравлические испытания тепловых сетей.

«В ходе испытаний будет повышаться давление в определенном контуре системы теплоснабжения и производиться временная выдержка. После чего давление на участке трубопроводов снизится до рабочего. Данный метод обследования позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Повреждения, обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, будут устранены», - сообщили в пресс-службе теплосетевой компании.

Первый этап гидравлических испытаний пройдет в период с 15 по 29 мая 2018 года. Данный этап включает в себя шесть опрессовочных участков, в каждом из которых будет ограничиваться подача тепловой энергии.

Контуры участков и список адресов смотрите ниже:

Опрессовочный участок № 1

Опрессовочный участок № 2

Опрессовочный участок № 3

Опрессовочный участок № 4

Опрессовочный участок № 5

Опрессовочный участок № 6