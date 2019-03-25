В Челябинске национальные диаспоры отметили Навруз

В Челябинске в воскресенье, 24 марта, во Дворце культуры железнодорожников состоялся областной фестиваль национального творчества «Навруз», участие в котором приняли 15 муниципальных образований Челябинской области, а также представители национальных диаспор.

Так, отметить приход весны в южноуральской столице собрались представители узбекского национально-культурного центра «Бобур», таджикского центра «Сомониен», киргизской автономии «Мекендештер», татарского культурного центра «Мирас» и курултая башкир из Верхнего Уфалея, центра татарской и башкирский культуры «Ирандек» Ашинского района, казахского центра «Туган жер» Чесменского района, областного казахского центра «Жакслык» Челябинска, общественной организации «Азербайджан».

Муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев отметил, что Навруз означает пробуждение духовного и физического, рождение нового, а значит, все помыслы и намерения в этот день должны быть правильными и хорошими.

Зрителями и участниками областного фестиваля национального творчества «Навруз» стали более трех тысяч человек. Всего в программе праздника было представлено более 20 выставок национально-культурного творчества и более 50 концертных номеров.

Как отмечают в пресс-службе дома дружбы народов Челябинской области, сегодня на Южном Урале проживает более 150-ти национальностей, работает 155 национально-культурных объединений.