В Челябинске наемный социальный дом чувствует острую нехватку жильцов

В Челябинске наемный дом заполняется медленнее, чем планировалась. Десятиэтажка с двумя подъездами № 6-В на Хохрякова ждет жильцов.

Наемный дом социального использования был построен в южноуральской столице по указу президента РФ и решению губернатора региона. В нем 69 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Это первый в Челябинской области пилотный проект наемного дома, который предназначен для улучшения жилищных условий людей, имеющих невысокий уровень дохода, сообщает пресс-служба городской думы.

В настоящее время заключен муниципальный контракт с управляющей компанией «Мой дом» на обслуживание здания. Решением думы установлена базовая плата за наем жилья - 104,34 рубля за квадратный метр. При этом часть категорий особо нуждающихся жильцов (молодые семьи, сироты, инвалиды) могут получить компенсацию в 70 процентов расходов на оплату найма.

Однако сегодня из 69-ти квартир дома заселены только шесть. Шесть заявлений еще находятся на рассмотрении. В КУиЗО было отказано 23-м претендентам, поскольку они не попадали в льготные категории граждан, определенные Жилищным Кодексом РФ.

Депутаты порекомендовали КУиЗО активнее вести работу по заселению наемного дома, поскольку в Челябинске немало тех, кто остро нуждается в жилье.