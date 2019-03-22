В Челябинске наградили журналистов, пишущих на экономические темы

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2018 года, который проводится ежегодно с 1993 года.

Церемония награждения прошла в рамках организованного для представителей СМИ и пресс-служб Челябинской области мастер-класса «25 стрел новых медиа». Интерес к мероприятию проявили свыше 50-ти человек.

Участников приветствовали исполняющий обязанности президента ЮУТПП Игорь Аристов и член правления Союза журналистов Челябинской области Владимир Чудаев.

«Создание комфортной предпринимательской среды в Челябинской области невозможно без объективной информации, предоставляемой журналистами и пресс-службами региона. Чем активнее и профессиональнее вы работаете, тем более достоверную и всестороннюю информацию получают наши предприниматели об экономических процессах», - отметил Игорь Аристов.

По его словам, для российской системы торгово-промышленных палат роль деловой журналистики в развитии экономики страны всегда была и будет оставаться ключевой. Именно поэтому вот уже 25 лет ТПП РФ совместно с Союзом журналистов России ежегодно проводит конкурс, главной целью которого является стимулирование развития экономического направления в журналистике и поощрение лучших в этой непростой работе.

Специально для проведения мастер-класса в Челябинск пригласили федерального медиа-эксперта Марию Суворовскую. Она является генеральным директором издательско-коммуникационной группы «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА» (Москва), главным редактором международного журнала Russian Business Guide, членом комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, писателем, общественным деятелем.

Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, на встрече обсуждались тенденции развития СМИ, качества современного журналиста и построение СМИ мечты.

В завершение начальник управления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по работе с предприятиями и предпринимателями Нина Кобякова объявила имена победителей журналистского конкурса.

В номинации «Лучшие региональные средства массовой информации» третье место заняла газета «Кыштымский рабочий», второе - газета «Сосновская нива», первое - газета «Новая жизнь».

В номинации «Лучшие индивидуальные публикации» третье место у Арины Михайловой (Уральский филиал ФГБУ «Российская газета»), второе место – у Ульяны Бисеровой (ООО «Деловой квартал-Челябинск»), первое – у Аллы Скриповой, сайт 74.ru.

Победители награждены дипломами и денежными премиями, а обладатели первых мест- еще и уникальными изделиями ручной работы златоустовских мастеров в виде золотого пера.

Еще четыре конкурсанта отмечены дипломами за активное и профессиональное освещение процессов, происходящих в экономике Челябинской области:

- муниципальное предприятие «Златоустовское телевидение»;

- редакция газеты «Усть-Катавская неделя»;

- Наталья Исакова, телерадиокомпания «Трехгорные вещательные системы»;

- Екатерина Омельченко, ООО «Деловой квартал – Челябинск».

Сразу после церемонии награждения для всех гостей, участников и партнеров был организован праздничный фуршет.