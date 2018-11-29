В Челябинске не могут справиться со снегом. Подземные переходы представляют опасность

Челябинские коммунальщики не справляются с обильным выпадением снега. За ночь его выпало очень много. Жители города с опаской спускаются в подземные переходы.

В четверг, 29 ноября, южноуральский мегаполис встал в километровой пробке. За ночь выпало столько снега, что снегоуборочные машины не успевают очищать улицы Челябинска от обильно выпавших осадков.

Корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» спустился в подземный переход на площади Революции и понял – город опять не справился с наступающей зимой. Люди ругаются и очень медленно, держась крепко руками за перила, спускаются в торговый центр.

«Вот и наступила зима неожиданно. Опять будут травмированные люди, - вздыхает пожилая горожанка, осторожно ступая по заснеженным ступеням. – А говорили, что придет новый глава и наведет порядок. Видно, опять чиновникам недосуг убирать снег».

Бродяги спасают город от снега

На ступеньках за одну только ночь появились снежные буераки, которые представляют опасность для пожилых и маленьких горожан. Неожиданно появился дворник неопрятного вида и стал старательно елозить метелкой по пандусу. Поздно, батенька, поздно. Народу не больно-то и хочется спускаться по таким буеракам. Люди мечтают встретить Новый Год без опоры на костыли.

Напомним нашим читателям, что в августе этого года инвалид-колясочник Николай Ольховский, от отчаяния провел одиночный пикет против строительства новых подземных пешеходов в городе. Своим актом парень попытался показать бездушным чиновникам, что пора перестать закапывать деньги в землю. Лучше сделать Челябинск более удобным и комфортным для маломобильных горожан.

Через некоторое время в подземные челябинские переходы спустились южноуральские общественники. Активисты обнаружили под землей разрушенную наружную отделку, поврежденные ступени с разной высотой и углом наклона. Кроме того, ступени выполнены из металла, что опасно в гололед. Несколько лестниц не оборудованы пандусами, а часть существующих пандусов выполнены с недопустимым углом наклона.