В Челябинске новый директор ОТВ
В Челябинске сегодня, 21-го мая, вступил в должность новый директор ОТВ Олег Гербер.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, Олег Гербер обладает большим опытом работы в области взаимодействия с медиасообществом, общественностью и государственными структурами. Ранее уроженец Красноярска занимал руководящие должности в крупных компаниях страны.
«Прежний руководитель медиахолдинга Олег Дубровин рассматривает ряд предложений, которые позволят ему в большей мере сосредоточиться на работе в Общественной палате Челябинской области, возглавляемой им с сентября 2016-го года», - отмечают в пресс-службе регионального правительства.
Олег Дубровин возглавлял АО «Областное телевидение» с июня 2018-го года.