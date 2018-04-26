В Челябинске обсудят проблемы бездомных животных и то, как им помочь

В Челябинске одна из бригад службы отлова привозит в ветприемник ГорЭкоЦентра животных от горожан, не сумевших пристроить приплод своих питомцев. Зоозащитники уверены: данная работа в функции службы отлова не входит.

Этот и ряд других актуальных вопросов, связанных с отловом кошек и собак в южноуральской столице, требуют, по мнению активистов рабочей группы региональной Общественной палаты, срочного разрешения.

На круглом столе, который состоится в Челябинске в субботу, 28-го апреля, они намерены в числе прочих поднять проблемы переполненности ветприемника и массовых заражений животных инфекционными заболеваниями.

По мнению активистов, проблем значительно добавляют жители, которые самовольно вывозят и возвращают на улицы города инфицированных, не прошедших вакцинацию и стерилизацию животных. Это, утверждают специалисты, способствует распространению инфекции, а также гибели самих кошек и собак. Кроме того, зачастую те же самые четвероногие снова попадают в отлов.

«Еще одной темой встречи станет совершенствование законодательства в части открытия подвальных продухов многоквартирных домов, а также возможность узаконивания в России методики ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). Кроме того, участники встречи намерены обсудить перспективы работы по отлову животных в 2019-м году», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Челябинской области Елена Шубина.

К участию в обсуждении обозначенных вопросов приглашаются члены рабочей группы, представители администрации Челябинска, МУП «ГорЭкоЦентр», активисты-зоозащитники и представители СМИ.

Круглый стол «Отлов бездомных животных в Челябинске» состоится в субботу, 28-го апреля, в десять часов по адресу: улица Елькина, 45 (центр культурно-информационной деятельности городской администрации).