Присылайте свои новости

Грязные и разбитые тротуары, стихийная торговля и незаконные павильоны – в Челябинске уберут еще один несанкционированный уличный рынок. На его месте должна будет появиться благоустроенная парковка.

Еще один сомнительный рынок наткнулась сегодня временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова во время объезда Курчатовского района. На площади перед бывшим кинотеатром «Победа» шла бойкая торговля с лотков и павильонов. Всего здесь установлено 15 незаконных ларьков. Также бросилось в глаза, что сама площадка полностью разбита, асфальт практически отсутствует.

«Это все досталось нынешнему главе в наследство от прошлого. Мы предложим хозяевам павильонов убрать их в добровольном порядке, а если не захотят, то будем обращаться в суд. Все несанкционированные ларьки должны быть убраны. Нужно связаться с собственником земли, чтобы привел территорию в порядок», - отметила Наталья Котова.

Предположительно, здесь должна появиться полноценная стоянка, чтобы могли парковаться люди, которые приезжают в кинотеатр или же на узаконенный рынок, который располагается неподалеку.