В Челябинске ограничено движение на нескольких участках дорог

В Челябинске в связи с реконструкцией участка тепловой сети до восьми вечера 20-го июня ограничено движение в районе дома №11 по улице Доватора. Также прекращено движение транспорта по улице Колсанова в районе дома №13. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Кроме того, прекращено движение по улице Бажова в районе домов №104 по улице Артиллерийской и №47 по улице Либединского – до восьми вечера 12-го июня.

В Калининском районе до восьми вечера 25-го июня закрыт трафик движения по улице Каслинской в районе дома №72 и улице Работниц, 72-А.