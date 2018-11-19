В Челябинске «омолодили» Ленина

В Челябинске в конце минувшей недели на постаменте вождю мирового пролетариата появились золотые буквы «В.И. Ленину от трудящихся Челябинска». Это уже последние штрихи к мероприятиям, связанным с заменой гранитной плитки и обновлением всего постамента.

Работы шли несколько месяцев – начались в июле, но потом рабочие вдруг исчезли. Оказалось, что звук отбойных молотков строителей услышали неравнодушные горожане и местные краеведы. Пошли звонки и жалобы в определенные инстанции – народ просил прекратить варварство. В первой декаде августа состоялось экстренное совещание по восстановительным работам. На него собрались местные активисты, краеведы, городские чиновники и специалисты фирмы-проектировщика работ.

Целый месяц лета ушел на всевозможные экспертизы, но все закончилось благополучно – комиссия разрешила продолжать реставрацию. Буквально недавно пермская компания по восстановлению памятников и объектов культурно-исторического наследия закончила работы по облицовке постамента. Буквы, отливающие золотом, установили пару дней назад.

Во время восстановительных работы выяснилось, что красный гранит для облицовки постамента использовали тот же, что и много лет назад. Пермская компания заказала материалы на Емельяновском месторождении гранита в Житомирской области на Украине.