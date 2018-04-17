В Челябинске откроется «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта
В Челябинске откроется «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта. Специалисты ответят на самые актуальные вопросы, которые волнуют горожан.
Завтра, 18 апреля, откроется «горячая линия» по теме «Работа транспорта в Челябинске». Звонки принимаются по номеру телефона: 776-40-75 с 13-00 до 16-00.
Специалисты ответят на вопросы по работе общественного транспорта, состоянию остановочных комплексов, а также выслушают предложения по улучшению работы гортранспорта. По результатам мероприятия будет сформирован актуальный перечень вопросов.
«Горячую линию» проведут: член общественного совета при администрации города Евгений Кочетов, начальник центральной диспетчерской службы МУП «Служба организации движения» Татьяна Окунева и ведущий специалист управления транспорта Никита Тюрин.