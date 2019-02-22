В Челябинске откроют отделение международного коммерческого арбитражного суда

В Челябинске появится отделение международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Российской Федерации, который является альтернативным государственному суду институтом рассмотрения экономических споров с участием российских и иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Челябинское отделение расположится в здании Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по адресу: улица Сони Кривой, 56.

Международный коммерческий арбитражный суд имеет ряд преимуществ: его решения вступают в силу с момента вынесения, если в самом решении (только по желанию сторон) не указан иной срок; стороны сами вправе выбрать из предложенного списка судью для рассмотрения дела; конфиденциальность гарантирована; вынесенные судом решения нигде не публикуются, доступ к ним закрыт.

Решение международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ не подлежит обжалованию и может быть отменено арбитражным судом лишь по формальным основаниям - в связи с нарушением процедуры третейского разбирательства.

Торжественное открытие челябинского отделения состоится первого марта в 11 часов по адресу: улица Цвиллинга, 27-А (зал областных совещаний, четвертый этаж).

Дополнительная информация по телефонам: (351) 266-52-21; 266-52-23, 265-39-58, е-mail: ok@tpp74.ru.