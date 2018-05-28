В Челябинске откроются шесть пляжей, где можно будет купаться. За безопасностью на водных объектах будут следить пять мобильных групп.

Об этом речь шла сегодня, 28 мая, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

В прошлом году в городе произошло 58 происшествий на воде. Семь человек утонули. Было спасено 25 детей. При этом увеличилось количество инцидентов на плавательных средствах.

«В прошлом году у нас было три группы для мобильного патрулирования водных объектов. В этом году принято решение увеличить их до пяти. В местах, где запрещено купаться, будут установлены аншлаги. Матросы будут проводить работы с населением», - рассказал начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев.

В этом году утвержден список мест, где купание запрещено. Их 29. Всего же в Челябинске официально будут работать 6 пляжей, где разрешено купаться. Это пляжи «Западный», «Городской» и «Белый парус» на Шершнях, «Солнечный берег» и «Прибой» на Смолино и один пляж на Первом озере.