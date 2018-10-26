В Челябинске открылась фотовыставка к столетию ВЛКСМ

В Челябинске на пешеходной Кировке в галерее «Каменный пояс» в пятницу, 26 октября, состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной 100-летию ВЛКСМ.

В открытии выставки приняли участие последний первый секретарь Челябинского обкома комсомола Юрий Стариков, бывший министр образования области Владимир Садырин, старейшие фотожурналисты области ЕвгенийТкаченко, Анатолий Колющенко.

Сотрудники Южно-Уральского Государственного исторического музея проделали огромную работу по поиску, обработке фотоснимков, запечатлевших эпоху с 1918 года по сегодняшний день. На выставке есть снимки, чье авторство установить уже невозможно, из более близкого времени здесь уникальные работы известных фотожурналистов Аркадия Ходова, Сергея Васильева, Евгения Ткаченко, Вячеслава Никулина, Анатолия Колющенко…

Как сказал директор музея Владимир Богдановский, на этой выставке лишь малый пласт фотоматериала. В полном объеме история южноральского комсомола представлена на фотовыставке, которая откроется 29 октября в драматическом театре.