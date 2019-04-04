В Челябинске открылся новый пункт по оформлению ДТП

В Челябинске на улице Чайковского, 5 сегодня, четвертого апреля, открыли новый пункт по оформлению ДТП. Он расположен в здании отдела полиции «Курчатовский» (с левой стороны здания).

Новый пункт создан для удобства жителей Северо-Запада и Металлургического района южноуральской столицы. Его местоположение оптимально приближено к основным магистралям города, отмечают в ГИБДД Челябинска.

В настоящее время при очевидных автоавариях все документы оформляются на месте происшествия, участники получают все необходимые документы для дальнейшего обращения в страховую компанию. Поэтому количество водителей, прибывающих на пункты по оформлению ДТП, сократилось.

На пункты по оформлению ДТП в Госавтоинспекцию необходимо прибывать только тем участникам происшествий, у которых есть разногласия в обстоятельствах произошедшего, они не могут самостоятельно определиться с виновностью либо если есть пострадавшие в результате ДТП люди и необходимо проведение административного расследования.

В Челябинске действует два пункта оформления ДТП: на улице Чайковского, 5 и Гончаренко, 99. При обращении в Госавтоинспекцию сотрудник проинформирует водителей о дальнейших действиях и подскажет, куда в случае необходимости нужно прибыть для дальнейшего оформления происшествия.