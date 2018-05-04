В Челябинске открыт сезон проката роликов и велосипедов. Для любителей активного отдыха закуплен новый спортинвентарь.

Лыжная база «ЧТЗ» готова встретить челябинцев обновленным инвентарем и чистыми прогулочными дорожками. В этом году закуплены новые ролики и велосипеды, готовится к установке новый теннисный стол. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«На территории лыжной базы сотрудниками МБУ «Спортивный город» проведены субботники, территория очищена от старого мусора и грязи, поэтому здесь будет вполне комфортно проводить время с семьей. Мы позаботились о том, чтобы в наличии проката были ролики всех размеров, а также внимательно следим за техническим состоянием инвентаря, чтобы создать максимально комфортные условия для челябинцев», – рассказал директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Кроме этого, сотрудники МБУ «Спортивный город» готовы организовать для всех желающих турниры по настольному теннису и провести спортивный праздник «Готов к труду и обороне» с предоставлением всего необходимого оборудования.

Провести время с пользой для здоровья можно по адресу: улица Лесопарковая, 2а. Время работы проката: в будни — с 12-00 до 21-00, в выходные и праздники — с 10-00 до 21-00 (выдача инвентаря до 20-00). Подробности по телефону: 202-00-74.