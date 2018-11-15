В Челябинске открывается выставка «Бьют свинцовые ливни…»

Завтра, в Челябинске в Историческом музее открывается выставка «Бьют свинцовые ливни…», посвященная 100-летию Гражданской войны на Южном Урале.

Гражданская война… 100 лет отделяют нас от события, коренным образом изменившего историю России. Что знают живущие в XXI веке об этом? Чаще всего вспоминают «красных» и «белых», страну, расколотую идеологическими штампами, интервенцию, голод, «первую волну» русской эмиграции. Да известные на весь мир фамилии (И. И. Сикорский, В. К. Зворыкин, С. В. Рахманинов, И. А. Бунин и др.), прославившие своими научно-техническими и культурными достижениями другие страны.

Что случилось с живущими в Российской империи, почему за несколько лет казавшаяся такой крепкой государственная система разлетелась в клочья, кто они – герои Гражданской войны и можно ли их называть героями? Существовала ли региональная специфика Гражданской войны на Южном Урале? Как выживали люди в тяжелейших условиях экономического и духовного кризиса, как отдыхали и развлекались?

На эти и другие вопросы можно найти ответы на выставке «Бьют свинцовые ливни…». Движущие силы, ход военных действий, экономика региона, его культурная и духовная жизнь – все эти аспекты отражены на планшетах и сопровождаются большим количеством как широко известных, так и уникальных фотографий. Посетители выставки смогут ознакомиться с большим объемом аудио- и видеоматериалов, в том числе первыми съемками Челябинска 1919 года, сделанными французскими операторами.

Выставка продолжит свою работу до 31 января 2019 года.