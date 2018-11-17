В Челябинске отметили международный «День Черного кота»

В Челябинске, в шестой раз президент благотворительного фонда «Спаси меня» Карен Даллакян устраивает для горожан празднование Дня Чёрного кота. В эти дни в мегаполисе в Доме архитектора проходит всероссийская выставка кошек, которую организовали сотрудники благотворительного фонда и местные волонтеры из университета.

Праздновать этот день первыми стали итальянцы. Считается, что появление черной кошки - плохой знак для всяк его увидевшего. В древние временя черных кошек и котов сжигали на кострах вместе с колдуньями. Поэтому долгое время у черных котов был один удел - влачить жалкое существование. Никто их не брал в дом, от них даже в кошачьих приютах отказывались.

Но итальянцы решили исправить ситуация и спасти черных котов от дурной славы. И стали 17 ноября отмечать День Чёрного кота. Почему именно 17-го? Да всё потому, что у итальянцев число 17, как у россиян число 13. День Черного года создан специально, чтобы предотвратить истребление ни в чём не повинных животных.

«Своим мероприятием мы хотим избавить людей от предрассудков и бездушных поступков. Научить наших детишек творить добро и нести в этот мир толерантность, - рассказал организатор выставки и праздника Карен Даллакян. - Мы здесь сегодня собрались в защиту черного кота. У горожан появилась очередная возможность больше узнать о черных котах и кошках. Также можно взять домой питомца из приюта».

На субботнюю выставку кошек в Челябинске хозяева принесли своих питомцев, чтобы те обязательно выиграли какой-нибудь приз, а призов от местного благотворительного фонда было очень много. И конечно же, победил именно черный кот, которому недавно исполнилось восемь лет. Годовалый кот-соперник, такой же раскраски, немного уступил ветерану, но без подарков тоже не остался.

Кстати, на кошачьей выставке в Доме архитектора можно было без проблем подстричь своего домашнего питомца. Девушка-грумер из челябинского зоосалона ловко справилась со стрижкой красивого кота в течении часа. Хозяйка домашнего питомца тоже была рядом - необходимо было обязательно успокоить котика во время стрижки. Пушистому мальчику сделали прическу «Дракончик». По секрету, стоимость такой прически - 1.000 рублей. Совсем, как у людей.

В субботний день выставка окончилась чаепитием с красивым тортом. Праздник будет длиться еще все воскресенье. Так что организатор выставки Карен Даллакян приглашает всех желающих посетить Дом архитектора по адресу: проспект Ленина, дом 49. Выставка работает с 10.00 до 18.00.

Кстати Карена Даллакяна в Челябинске знают все жители. Его еще за глаза называют Доктором Айболитом. Местный зоозащитник спас не одно домашнее животное в своем приюте. Частенько его пациентами бывают дикие обитатели леса. Три недели назад, в Металлургическом районе, зоозащитники приюта для животных «БиМ» на дороге возле остановки общественного транспорта нашли раненого енота.

Животное нуждалось в срочной ветеринарной помощи, но в руки не давалось. Неравнодушные горожане позвонили челябинскому ветеринары Карену Даллакяну и обратились за поддержкой. Как только известный зоозащитник узнал о трагической судьбе бедного енота, немедленно выехал на место происшествия.

В спасательной операции принимали участие сотрудники министерства экологии Челябинской области, ветстанции и зоозащитники. Карен Даллакян ловко поймал дикое животное, поместил его в специальную перевозку и увез на обследование в свою клинику. Сейчас енот-полоскун чувствует себя отлично.