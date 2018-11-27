В Челябинске отметят 120-летие Публичной библиотеки

Столица Южного Урала торжественно отпразднует 120-летие Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Читающих южноуральцев ждут научно-практическая конференция и торжественное мероприятие в конгресс-холле «Малахит». В его стенах выберут лучших представителей библиотеки. Почетным гостем мероприятия станет Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.

В конференции примут участие - президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, представители министерства культуры Челябинской области, министерства науки и образования региона, сотрудники Челябинского государственного института культуры, Общественной палаты области и уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Во время проведения научно-практической конференции делегаты обсудят роль челябинской Публички в культурном развитии региона, современные форматы развития библиотеки, сохранения традиций и использование современных технологий обслуживания пользователей библиотеки, а также развитие библиотечного дела региона в цифровую эпоху.

В финале конференции лучших библиотечных специалистов наградят почетными грамотами от Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Юбилейное мероприятие продолжится в 16.00. В конференц-зале конгресс-холла «Малахит» состоится торжественное празднование 120-летия ЧОУНБ «Виват, библиотека!».

Гостями тожественного празднования 120-летия библиотеки будут сотрудники учреждения и их партнеры, старейшие читатели и ветераны библиотеки. В торжественной обстановке лучшие сотрудники будут награждены грамотами и благодарственными письмами от губернатора Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской области, министерства культуры региона и администрации города.

Приглашаем на торжественное празднование 120-летия главной библиотеки региона. Начало мероприятий 29 ноября в 10.00 по адресу: проспект Ленина, 60.