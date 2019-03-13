В Челябинске отметят День здоровой почки

В Челябинске завтра, 14 марта, в торгово-развлекательном комплексе «Горки» с полудня до пяти вечера будет проходить акция, приуроченная к Дню здоровой почки. Гости смогут пройти бесплатные обследования у медицинских специалистов, получить рекомендации врачей, а также принять участие в флешмобе «Выпей стакан воды - поддержи свои почки».

В рамках Дня здоровой почки в ТРК «Горки» всем желающим измерят артериальное давление, можно будет узнать свой рост, вес, индекс массы тела, получить рекомендации уролога, нефролога, эндокринолога и врача по медицинской профилактике.

Для профилактики заболеваний специалисты рекомендуют регулярно выпивать не менее 1-1,5 литра чистой питьевой воды для промывания почек. Чтобы напомнить населению о важности такой привычки, организаторы акции проведут специальный флешмоб «Выпей стакан воды - поддержи свои почки».

Также врачи советуют раз в год делать анализы крови и мочи, чтобы контролировать состояние почек, своевременно выявлять любые негативные изменения и нивелировать их по назначениям врача; вести здоровый, подвижный образ жизни, чтобы не создавать застойные процессы в организме; заботиться о правильном питании, стараясь увеличить потребление овощей и фруктов; отказаться от вредных привычек; контролировать артериальное давление и массу тела.

Как отмечают в пресс-службе регионального минздрава, хроническая болезнь почек является осложнением при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, инфекциях, а также становится причиной, увеличивающей фактор риска смертельного исхода. Связано это в первую очередь с основной функцией почек - фильтрацией и выводом из организма шлаков, вредных веществ и излишков солей.

По данным ВОЗ и международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет около десяти процентов населения планеты, и эта цифра растет.