В Челябинске отремонтируют внутриквартальные дороги. На эти цели город получил 140 миллионов рублей.

Об этом сегодня, 28 мая, после расширенного аппаратного совещания в администрации Челябинска рассказал журналистам председатель городской Думы Станислав Мошаров. Он отметил, что деньги получат все районы.

«По ремонту внутриквартальных проездов сейчас формируется программа. Деньги выделены губернатором и нужно стараться, что в тех территориях, в которых в прошлом году были благоустроены дворы, чтобы был сделан внутриквартальные ремонт дорог. Деньги на это есть», - сказал Станислав Мошаров.

«По межквартальным дорогам действительно очень много вопрос у населения. Цель – сделать эти дороги», - добавила первый заместитель главы города Наталья Котова.

Заявки на ремонт внутриквартальных дорог будут принимать в администрациях районов города.