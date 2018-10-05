В Челябинске педагоги в День учителя срывали уроки школьникам

Перемена мест слагаемых: в Челябинске школьники провели уроки вместо учителей. Педагоги вспомнили, как сами сидели за партами, шалили и срывали занятия.

Сегодня, пятого октября, педагоги школы №75 города Челябинска отложили в стороны указки и просто отдыхали. Бразды правления они отдали школьникам – учащимся десятых и одиннадцатых классов. В День учителя здесь прошел день самоуправления. «Дублеры» были у всех: от директора до педагога начальных классов. Идея такой «перемены мест слагаемых» принадлежит руководителю школы Елене Пагнаевой.

«Хотелось создать особую атмосферу в школе. Стереть существующую грань между взрослыми и детьми. Авторитарность хороша только в младших классах. Сейчас нужно быть на пике молодежных тенденций. Нужно им показывать, что и мы можем иногда пошалить. Хотелось донести до школьников, что мы для них друзья. И любой вопрос мы можем совместно решить, чего бы он не касался», - говорит директор школы №75 Елена Пагнаева.

С самого утра «новая» администрация школы работала, не покладая рук. «Директор» - ученик 11 класса «А» Семен Вахрушев проверил присутствие всего своего нового педагогического коллектива, провел планерку и с завучами занялся учетом отсутствующих школьников.

«Необходимо все контролировать, проверить, все ли ученики пришли на занятия, отметить отсутствующих. Пристальное внимание к внешнему виду школьников. Никаких кроссовок и спортивной одежды чтобы на них не было», - говорит «директор» школы №75 Семен Вахрушев.

Кто-то из школьников стал учителем начальных классов, кто-то вел уроки физической культуры, биологии, русского языка и географии. Законы буравчика, арксинусы, таблица Менделеева. К каждому уроку юные педагоги тщательно готовились, составляли конспекты и планы занятий. В этом им, конечно, помогали их учителя. Старшеклассникам пришлось сегодня построже одеться и забыть про свой молодежный сленг. Вместо «здорово» говорить «здравствуйте», вместо «красава» - «молодец», а вместо «что ты орешь» - «на уроке должно быть тихо».

«Неделю с моим педагогом готовились. Морально очень тяжело было настроиться», - говорит «учитель начальных классов» Мария Рыжкова.

«Ответственность огромная. Ты понимаешь, что все зависит от тебя, а ты отвечаешь не только за себя, но и за целый класс. Все очень волновались», - сказала «завуч» школы №75 Яна Тябина.

Они проверяли домашние задания, объясняли новые темы, ставили оценки в журнал – школьники на себе почувствовали, насколько тяжела работа педагога. А вот учителя решили впасть в детство и помотать своим дублерам нервы. Они ходили по классам и срывали уроки. Свободные от работы педагоги включали музыку и громко разговаривали, сидели на партах и играли на гитаре, приставали к одноклассникам и перебивали юных учителей. Мешали вести уроки своим дублерам, как могли. Конечно же, это все было сделано в шутку.

«Мне нравится такой День учителя. Просто здорово. Вот так бы всегда работать. Мы сегодня сделали из школы деградом», - пошутил учитель английского языка Сергей Томсон.

Юным учителям пришлось ломать голову, как успокоить разбушевавшийся класс и как утихомирить взрослых хулиганов. Некоторым пришлось повышать голос и надрывать голосовые связки. Но угомонить развеселившихся педагогов не получалось.

«Я вам повторяю еще раз, чтобы вы немедленно покинули класс. Вы мешаете мне вести урок», - не выдержала новоиспеченная «учитель начальных классов Мария Рыжкова.

Но, несмотря на такие провокации, взрослые признались, что с обязанностями преподавателей дети справились на отлично. День самоуправления в день самоуправства не превратился. Старшеклассники же отметили, что учительский труд действительно очень тяжелый. Это большой груз ответственности. Профессия требует полной отдачи сил. Если нет призвания, то в учителя лучше не идти.

Ежедневно в Челябинске более 16 тысяч учителей вкладывают свои силы и знания в воспитание подрастающего поколения. Ежегодно растет число молодых специалистов, избравших педагогику делом жизни. Особого внимания заслуживают ветераны отрасли, которые, демонстрируя высочайшее педагогическое мастерство и верность выбранному делу, являются примером для молодых учителей.

В Челябинске вчера, четвертого октября, накануне Дня учителя, состоялся торжественный прием руководителей образовательных организаций, посвященный профессиональному празднику педагогов. Учителей поздравил глава города Евгений Тефтелев.