В Челябинске по Красноармейской две недели не будет ходить транспорт

В Челябинске по улице Красноармейской на две недели закроют движение. Речь – о небольшом участке от улицы Труда до Карла Маркса, по которому, к радости пассажиров, общественный транспорт не ходит.

Автомобили не смогут ездить по этому отрезку дороги уже с понедельника, пятого ноября, до 19 ноября.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто в связи со строительством газопровода среднего давления для нового жилого дома. Заказчиком является ООО «СК «Легион». Сроки завершения работ – ориентировочные.