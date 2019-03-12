В Челябинске по ночам движение транспорта в трех районах будет ограничено

В Челябинске в марте и апреле будет ограничено движение транспорта в Калининском, Советском и Ленинском районах. Это связано с проведением работ по демонтажу рекламных конструкций.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы будут проводиться поэтапно с полуночи до пяти утра.

Первый этап работ стартует 15 марта на улице Молодогвардейцев, напротив дома №7. Спустя неделю, 22 марта, демонтировать рекламные конструкции будут на улице Доватора, напротив дома №38. А 29 марта - напротив дома №63-А по улице Воровского.

Пятого апреля работники ООО РА «Гранат» начнут демонтаж рекламных конструкций напротив дома №1-В по Копейскому шоссе. Последний, пятый этап запланирован на 12-е апреля. Работы будут осуществляться напротив дома №126 по улице Братьев Кашириных.